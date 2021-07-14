Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınlayarak, "Gecenin karanlığını delip geçen halkın kararlı sesi" ifadelerine yer verdi.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Ataoğlu mesajında, "15 Temmuz, Türkiye Cumhuriyeti'nin birliğine kasteden hainlere karşı Türk halkının cesareti ve büyük azmi kazanılan en şanlı direniş zaferi olduğunu" kaydetti.

"Gecenin karanlığını delip geçen halkın kararlı sesi ve dirayetli davranışı, Türk milletinin her zaman ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıktığının bir kez daha göstergesidir" ifadelerini kullanan Ataoğlu, Türkiye'de yaşanan bu hain saldırıya, Kıbrıs Türk halkının da tepki gösterdiğini ve her zaman olduğu gibi anavatan Türkiye'nin yanında yer aldığını belirtti.

Ataoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle tüm şehitleri rahmet ve minnetle anarken, gazilere ise sağlıklı bir yaşam diledi. - LEFKOŞA