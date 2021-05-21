Son dakika haber! KKTC, Türkiye hakkında yanlış algı oluşturmak amacıyla görsel paylaşan Rum ordusunu kınadı - Son Dakika

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) tarafından Türkiye aleyhine bir algı oluşturmak amacıyla görsel paylaşılmasına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, RMMO'nun internet sitesinde "19 Mayıs Pontuslu Rumların Uğradığı Soykırımı Anma Günü" ibaresiyle, hukuki ve ahlaki açıdan hiçbir dayanağı olmayan, yalana dayalı ve esasen tarihsel gerçekliği tahrif ederek ana vatan Türkiye aleyhinde yanlış kamuoyu oluşturma maksatlı bir görsele yer verildiğinin görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, "Tarihsel gerçekleri göz ardı ederek, sözde soykırım iddiasında bulunan bu çarpık zihniyete sahip olanlara, Kurtuluş Savaşı sırasında Yunanistan'ın Anadolu'da gerçekleştirdiği mezalimi ve bunun neticesinde 'Yunan ordusu ve yönetiminin savaş hukuku kuralları hilafına Anadolu'da sebep oldukları yıkımın Yunanistan tarafından tazmin edilmesini öngören Lozan Antlaşması'nın 59. Maddesini hatırlatmak isteriz." ifadelerine yer verdi.

Hiçbir dayanağı olmayan bu iddianın sahiplerine tarihsel gerçeklerle yüzleşme çağrısında bulunulan açıklamada, tarihsel, ahlaki ve hukuki açıdan sorunlu bu yaklaşım kınandı ve reddedildi.