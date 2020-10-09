Son dakika haber | KMÜ öğretim üyesinin 'Tarım engel tanımaz' projesi sona erdi - Son Dakika

Son dakika haber | KMÜ öğretim üyesinin 'Tarım engel tanımaz' projesi sona erdi

09.10.2020 13:24
Son dakika haber | KMÜ öğretim üyesinin 'Tarım engel tanımaz' projesi sona erdi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Temiz'in "Tarım Engel Tanımaz: Özel Gereksinimli Çocuklarla Geleneksel Tarım ve Doğa Uygulamaları" adlı projesi sona erdi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Temiz'in "Tarım Engel Tanımaz: Özel Gereksinimli Çocuklarla Geleneksel Tarım ve Doğa Uygulamaları" adlı projesi sona erdi.

Özel gereksinimli öğrencilerin günlük yaşam becerilerinin artması ve gelişimsel alanlarının desteklenmesi amacıyla hazırlanan ve TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Programı kapsamında kabul gören proje ile özel gereksinimli öğrenciler üç hafta süren yedi farklı etkinlikte doğa, tarım ve hayvancılıkla ilgili 'yaparak ve yaşayarak' öğrenme becerisi elde etti. Öğrenciler proje kapsamında Dereköy mesire alanında küçükbaş hayvan otlatma ve süt sağımı, Karaman Özel Eğitim Meslek Okulunda aromatik bitki yetiştirme, ekmek, deri tulum peyniri ve yoğurt yapma, Çakırbağ Bölgesi elma bahçelerinde elma toplama ve meyve kurutma, Başak Un Değirmeni bahçesinde hedik kaynatma ve KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu laboratuvarında aromatik bitki yağı çıkarma ve esans yapımı gibi etkinliklerde bulundular.

Projenin son etkinliği olan ve KMÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen aromatik bitki yağı çıkarma ve esans yapımında Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül de öğrencilere eşlik etti. Rektör Akgül, ilk olarak Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ile birlikte Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz'ı makamında ziyaret ederek yüksekokul bünyesinde gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi aldı. Ardından üniversite laboratuvar ortamında aromatik bitki yağı çıkaran öğrencilerle buluşan Rektör Akgül, başarıyla sonuçlanan projeden dolayı Proje Yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Temiz'i, özel gereksinimli öğrencileri, onlara rehberlik eden eğitmenleri ve projede emeği geçenleri tebrik ederek kendilerine katılım belgelerini verdi. Öğrenciler ise, Rektör Akgül'e hazırladıkları esansı sunarken projenin logosunun basılı olduğu şapka ve maskeyi hediye etti.

Özel gereksinimli öğrencilerle birlikte projenin tamamlanmasının sevinci içerisinde olduklarını belirten Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ali Temiz, "Üniversitenin bütün imkanlarından yararlanmamızı sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Akgül'e, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Birol Üner'e, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Oktay Talaz'a, projeye destek veren tüm kurum ve kuruluşlara, projede emeği geçen herkese ve öğrencilerimize teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum" dedi.

Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - KARAMAN

Son dakika haber | KMÜ öğretim üyesinin 'Tarım engel tanımaz' projesi sona erdi
Son dakika haber | KMÜ öğretim üyesinin 'Tarım engel tanımaz' projesi sona erdi
Son dakika haber | KMÜ öğretim üyesinin 'Tarım engel tanımaz' projesi sona erdi
Son dakika haber | KMÜ öğretim üyesinin 'Tarım engel tanımaz' projesi sona erdi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Ali Temiz, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | KMÜ öğretim üyesinin 'Tarım engel tanımaz' projesi sona erdi - Son Dakika

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