Son dakika haber: Kobani eylemlerine ilişkin soruşturmada gözaltı kararları
Son dakika haberlerine göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Aksaray'da gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı çıkarılan eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in, Aksaray'da bir otelde olduğunu belirledi.
Otele giden ekipler, Önder'i gözaltına aldı.
Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Önder, Ankara'ya gönderildi.
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