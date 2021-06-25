Son dakika gündem: DİYARBAKIR - Kobani olaylarında öldürülen Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak'ın aileleri "Yasin Börü" davası kararını değerlendirdi - Son Dakika

Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde terör örgütü PKK yandaşları tarafından vahşice katledilen Hasan Gökguz ve Ahmet Dakak'ın aileleri, "Yasin Börü" davasında verilen kararı değerlendirdi.

Kararın açıklamasının ardından oğlu Hasan Gökguz'un kabrini ziyaret eden baba Mehmet Gökguz, yaptığı açıklamada, cezanın içlerine biraz su serptiğini fakat azmettiricilere de ceza verilmesi gerektiğini söyledi.

Selahattin Demirtaş ve onunla beraber olanlara da ceza verilmesi gerektiğini belirten Gökguz, şöyle konuştu:

"O yöneticilerin hepsine müebbet ceza verilirse içimiz rahat olur. Bunlara sadece verilirse içimiz pek rahat olmaz. Allah razı olsun, bu cezanın verilmesi iyidir fakat Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Figen Yüksekdağ ceza yemezse biz rahat olmayız. Figen Yüksekdağ, zaten 'Ne kadar şey var. imha edin.' dedi. Emir veren bunlardır. Müebbet yiyenler ne kadar suçluysa bunlar da o kadar suçludur. Azmettirici kim varsa hepsinden davacıyım. Daha önce 5 kişiye müebbet cezası verilmişti, 15 kişiye daha ceza verilmesi içimizi rahatlattı ama bu yöneticiler ceza yemeyene kadar içimiz rahat olmaz. Demirtaş ceza yemeyene kadar biz rahat olamayız. Kılıçdaroğlu diyor ki 'Onun ne işi var cezaevinde?' Peki, senin oğlun olsaydı acaba böyle konuşabilir miydin? Sen niye bunu söylüyorsun, sen kimsin? Sen Kürtlerden oy almak için Kürtleri kandırıyorsun."

"Gelin, bize sorun ciğerlerimiz nasıl yanıyor"

Gökguz, acılarının hala taze olduğunu söyleyerek, "Gelin, bize sorun ciğerlerimiz nasıl yanıyor, nasıl analar yatıyor. Analar nasıl yemek yiyorlar. Selahattin Demirtaş'ın annesi 'Benim oğlum bir tavuğun kesilmesine izin vermiyordu.' diyor. Bu kadar katliam yapıldı, niye izin verdi? Bu, katildir. Tavuğun kesilmesine izin vermiyordu, niye izin verdi? Bu kadar çocuk öldü. 'Demirtaş'ın ne işi var cezaevinde?' diyenler, bunların ne işi var mezarlıkta? Bunlar ne yapmıştılar, suçları neydi? Fakirlere biraz et dağıtıyorlardı." ifadelerini kullandı.

"Onların ceza alması yüreğimizi biraz daha ferahlatacak"

Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak da verilen kararın çocuğunu geri getirmeyeceğini dile getirerek, "Bunları sokağa döken Selahattin Demirtaş, o gün çağırdı. Kobani olaylarında, 'Çıkın sokaklara, yakın, yıkın, dökün.' Bunu söyleyen bir genel başkan Figen Yüksekdağ'dır. Onların hepsinin bu davadan ceza almalarını istiyoruz. Onların ceza alması yüreğimizi biraz daha ferahlatacak. Özellikle Selahattin Demirtaş'ın ceza almasını isteriz. Bu olayları çıkaran zaten Selahattin Demirtaş'ın kendisidir. 15 sanık müebbet almış. O günkü olaylarda binden fazla insan vardı." diye konuştu.