DHA YURT BÜLTENİ-20 - Son Dakika

Kobani olaylarında öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları mezarları başında anıldı

DİYARBAKIR'da, HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014'te yaşanan ve 'Kobani olayları' olarak bilinen terör eylemlerinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtırken bulundukları binadan aşağı atılıp, öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları, mezarları başında anıldı.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'deki iç savaş sırasında, Kobani'ye saldırması üzerine Ekim 2014'te HDP Genel Merkezi'nin sosyal medya hesabından ve HDP Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) acil çağrı başlığıyla paylaşılan mesajda, "Kobani'de durum son derece kritiktir. IŞİD saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani'ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Terör örgütü PKK yöneticileri de benzer açıklamalarda bulunarak, eylem çağrısı yaptı. 6- 7 ve 8 Ekim tarihlerinde Diyarbakır başta olmak üzere birçok kentte sokak eylemleri yapıldı. Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti. Bağlar ilçesinde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtan Yasin Börü (16), Ahmet Dakak (19), Riyat Güneş (26), Hasan Gökguz (25) ve Yusuf Er terör örgütü PKK yandaşları tarafından hedef alındı. Bir binaya giren Börü ve arkadaşları burada öldüresiye darbedildi. Yusuf Er, yaralı halde saldırganların elinden kaçarken, Börü, Dakak, Güneş ve Gökguz 3'üncü kattan aşağı atıldı. Daha sonra silahla vurulup, defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Börü ve arkadaşlarının aileleri her yıl 6-8 Ekim tarihlerinde öldürülen çocuklarının acısını yaşıyor. Bu yıl da Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na gelen aileler burada mezarlıkları yıkayıp, dualar ederek öldürülen yakınlarını andı.

'BIRAKTIKLARI ŞEKİLDE DEVAM EDİYORUZ AMA BURUK BİR ŞEKİLDE'

Riyat Güneş'in kardeşi Nihat Güneş, her yıl dönümünde bu acıyı tekrardan yaşadıklarını belirterek, "Fakirlere et dağıttığımızda hoşumuza gidiyor. Bıraktıkları şekilde devam ediyoruz ama buruk bir şekilde. Onların acısı içimizde ilk gün olduğu gibidir. Gittikleri yolda insanları sevindirdiler. Canlarını bu uğurda verdiler. Rabbimin izniyle onların bıraktığı şekilde biz de devam ettireceğiz" dedi.

'60 YILDA GEÇSE ACIMIZ AYNI ACIDIR'

Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, geçen günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası yapılan gözaltı ve tutuklamalara değinerek, "Keşke daha önceden de yakalasaydılar. O zamanın FETÖ'cü polislerini de yakalasınlar. Şu an 6 yıl geçti. 60 yılda geçse bizim acımız aynı acıdır. Biz dünyada sağ olana kadar vazgeçmeyiz davamızdan. Biz Müslümanız, Allah'tan başka kimseye boyun eğmeyiz. 24 saat bu çocuklar aklımızdan çıkmaz. Ölümleri farklıydı. 3'üncü kattan atıldılar, paramparça oldu" diye konuştu.

'HEP MAZLUM İNSANLARIN ÇOCUKLARI DAĞLARDA'

Ahmet Dakak'ın babası Öztekin Dakak, aynı acıyı hala hissetlerini ifade ederek, şunları söyledi:

"İçimizden çıkmaz bu acı. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın. Böyle bir acıyı düşmanım bile görmesin. Bunları yapanları da Allah ıslah etsin. Buna sebep olan azmettiricileri Allah kahretsin. Onların çocuklarının hangileri dağdadır. Hep mazlum insanların çocukları dağlarda. Tutuklamalar oldu, biraz içimiz rahatladı."

'RABBİM BABAMI SEVDİ CENNETE ALDI'

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü yerde yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitiren Turan Yavaş'ın (37) 13 yaşındaki kızı Hatice Yavaş da, "Rabbim babamı sevdi, cennete aldı, şehitlik şerefini verdi. Babamın öldürülme sebeplerinden biri de İslam'ı yok etmekti. Bir sürü insan Müslümanları yok etmek için uğraşıyor. Her acının sonunda mutlaka bir tatlılık vardır. Sabır acıdır ama sonu tatlıdır. Şu an elimizden bir şey gelmiyor ama öbür dünyada yaşayacakları çok şey vardır" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Muhabir Burak Emek'in anonsuYasin Börü ve arkadaşlarının öldürüldüğü yerden detayMuhabir Burak Emek'in anonsuMezarlıktan detayNihat Güneş röpHatice Yavaş röpMehmet Gökguz röpÖztekin Dakak röpGenel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Burak EMEK-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR,

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Köydeki öğrenciler ders için tepeye çıkıyor SİVAS merkeze bağlı Zengi köyünde yaşayan 40 öğrenci, derslere katılabilmek için 1 kilometre yürüyerek internetin çektiği tepeye çıkıyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Zengi köyünde 40 öğrenci bulunuyor. Koronavirüs nedeniyle eğitimin canlı verilmesiyle öğrenciler, derslerini takip etmek için 1 kilometre yürüyerek köyün yakınlarındaki tepeye çıkıyor. Köyde internet çekmediği için bu yolu seçen öğrenciler, derslerini tepede takip etmeye çalışıyor.

'GÜNDE 2-3 KEZ BURAYA ÇIKIYORLAR'Köy sakinlerinden Engin Yiğit, internet olmadığı için öğrencilerin 1 kilometre yürüyüp tepeye çıktığını belirterek, "Köyümüzde iletişim sorunu yaşıyoruz. İnternet çekmiyor. Buraya bir verici dikilmesini istiyoruz. Çocuklar da derse girebilmek için 1 kilometre yol tırmanıyor. Günde bazen 2-3 kere ders programına göre buraya çıkıyorlar. Şu an havalar iyi, çıkabiliyorlar ama 1 ay sonra kış olduğu zaman bu çocuklar ne yapacak. Bu öğrencilerimizin telefonu yoktur. Tablet de lazım" dedi.

'ÇOK YORULUYORUZ'7'nci sınıf öğrencisi Edanur Yiğit ise, "Köyde internet çekmiyor. Biz de her gün bu tepeye çıkmak zorundayız. Ablam canlı derslere katılabilmek için Sivas merkeze akrabalarımızın yanına gitti" dedi.

'İNTERNET VE TABLET İSTİYORUZ'6'ncı sınıf öğrencisi Uğurcan Arslan da, "Bir kilometrelik yol çıkıyoruz. Ama bazen bura da çekmiyor. Biz üç kardeşiz. Aynı anda birimiz girsek birimiz giremiyoruz. Köyümüze internet istiyoruz " diye konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi İbrahim Çabuk, "Ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kardeşim de LGS'ye hazırlanıyor. İkimiz aynı anda ders çalışamıyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Köyden görüntüler-Öğrencilerin tepeye yürüyüşü-Tepede derslerini takip etme çabaları-Röportajlar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Eşini 26 yerinden bıçaklayarak öldürdü, 9 yıl sonra yakalandı

BURSA'da, 9 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen 2 c¸ocuk annesi es¸i Dilek Tu"ncer'i 26 yerinden bıc¸aklayıp, bogˆazını keserek o"ldu"ren Adem Tu"ncer (33), jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla memleketi Muş'ta saklandığı evde yakalandı.

Olay, 26 Ekim 2011'de Bursa'nın merkez Yıldırım ilc¸esi C¸ınaro"nu" Mahallesi Atlı Sokak'ta meydana geldi. Kayınbabası Abdurrahim Tontas¸'ın 4 katlı evinin 1'inci katında oturan Adem Tu"ncer, iddiaya go"re kendisinden bos¸anmak isteyen es¸i Dilek Tu"ncer'i kızı Melek ve ogˆlu Melik kayınbabasının evindeyken 26 yerinden bıc¸aklayıp, bogˆazını keserek o"ldu"rdu". Cinayetin ardından kanlı elbiselerini degˆis¸tirip kac¸an sAdem Tüncer, polis ekiplerinin tu"m c¸alıs¸malarına ragˆmen bugu"ne kadar bulunamadı.

Mus¸ Jandarma Komutanlıgˆı ekiplerince, aylardır su"ren takip ve istihbari c¸alıs¸malar sonucu Adem Tüncer'in Toprakkale ko"yu"nde saklandıgˆı tespit edildi. Jandarma ekiplerince dron ile düzenlenen operasyonda Adem Tu"ncer, belirlenen adreste saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda gizli bölmede yakalandığı öğrenilen Tu"ncer, sevk edildiği adliyede çıkarldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine go"nderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -------------------------------Adliye önünden detayŞahısın adliye getirilmesinden detayGüvenlik önlemlerinden detayŞahsın adliyeden çıkarılması cezaevine götürülmesinden detay

Haber-Kamera: Muhammed Sami MARAL/ MUŞ,

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Silahlı çatışma anı kamerada KARAMAN'da iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan Ömer Faruk M. ile Orhan P. arasında çıkan kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Bacağından yaralanan Orhan P., hastaneye kaldırılırken, kaçan Ömer Faruk M.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Çatışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Beyazkent Mahallesi 1023 Sokak'ta meydana geldi. Ömer Faruk M., otomobiliyle iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan Orhan P.'nin yanına gitti. İkili konuştukları sırada tartışmaya başladı. Bunun üzerine Ömer Faruk M. aracından inip, yumrukla Orhan P.'ye saldırdı. Karşılıklı tekme ve yumruklu kavganın ardından Ömer Faruk P., tabancasıyla ateş edip Orhan P.'yi bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan Orhan P. de tabancasıyla karşılık verdi. Bu sırada kenarda bekleyen Orhan P.'nin yaralanması üzerine yanına yaklaşan Rüştü T., tabancayı alıp Ömer Faruk M.'nin üzerine ateş açtı. Ömer Faruk M. de aracını olay yerinde terk edip kaçtı. Çatışma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı. Yaralı Orhan P., ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alınan Rüştü T. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Polis, kaçan Ömer Faruk M.'nin yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ömer Faruk M.'nin otomobil ile gelişi-Kavga etmeye başlamaları ve çatışma anı-Yaralı Orhan P.'nin ambulansa alınışı

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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Muharrem İnce: Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz (3)

MUHARREM İNCE ADANA'DA

CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, Sivas'tan başlattığı 'Memleket Hareketi'nde 28'inci durağı Adana oldu. İnce, merkez Seyhan ilçesindeki Çakmak Caddesi'nde esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla da sohbet eden İnce, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. İnönü Parkı'nda açıklamalarda bulunan İnce, 'Memleket Hareketi'nin kurucularıyla birlikte Türkiye'yi karış karış gezdiklerini belirterek, "Bugün Adana'dayız. 81 kenti gezdikten sonra büyük ilçeleri, ardından büyük mahalleleri dolaşacağız. Çocuklarımız güzel hayaller kursun, mutlu düşleri olsun istiyoruz. Bunun için yollardayızö diye konuştu.