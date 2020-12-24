Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."

Bakan Koca: (Çin'den gelecek aşı) "Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor."

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Koca: '(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor' - Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut

Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı

Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti