Son dakika haber! Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor" - Son Dakika

Son dakika haber! Koca: "(Çin'den gelecek aşı) Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor"
24.12.2020 19:56
Son dakika haber: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (3)
Bakan Koca: (Çin'den gelecek aşı) "Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor."
Bakan Koca: "Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz."
Son Dakika Son Dakika: Bakan Koca duyurdu: Aşılar Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Çin'den yola çıkıyor Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'nin mutasyon açıklamalarını boşa çıkardı: Mutasyon Eylül ayından beri mevcut Son Dakika: G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı Son dakika: AB ile İngiltere ayrılık sonrası ticari ilişkiler için uzlaştı Tartıştığı bekçiyi öldüren zanlı, tüm ikazlara rağmen intihar etti Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Esnafa yapılacak aylık 1.000 TL'lik destek ve kira yardımından kimlerin yararlanacağı belli oldu Müge Anlı'da insanları dolandıran ve 'Enişte' olarak bilinen kişinin kadın olduğu ortaya çıktı