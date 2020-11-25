Son dakika haber... Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor."
25.11.2020 20:51
Edinilen son dakika gelişmesine göre Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor.
Koca: "(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor."
Menenjit, Politika, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › Son dakika haber... Koca: '(İBB'nin açıkladığı defin rakamları) Ölüm sebebi Kovid ise Kovid, menenjit ise menenjit yazılıyor. Tanı çok net konmuş oluyor.' - Son Dakika
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