Son dakika haber... Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak."
29.01.2021 00:17
Son dakika gündem haberi... Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı.
Koca: "İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak."
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Koca: 'İnaktif aşıların 10 milyon dozluk 2. sevkiyatının birinci bölümü hafta sonu elimize ulaşmıştı. Bu sabah ikinci bölümü ülkemize ulaşmış olacak.' - Son Dakika
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