Son dakika haber | Koca: "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir"
31.03.2021 22:17
Son dakika gelişmesine göre Koca: "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir"
Koca: "Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir"
England, Sağlık, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haber | Koca: 'Tablonun bütünü İngiltere varyantının ülkemizdeki vakaların yüzde 75'ini oluşturduğunu ve klasik koronavirüsün yerini aldığını göstermektedir' - Son Dakika
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