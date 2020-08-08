Son dakika haber! KOCAELİ Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi - Son Dakika

Son dakika haber! KOCAELİ Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi

Bir son dakika haberine göre Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdiKOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde iş arayanlar, Çayırova Belediyesi'nin Mavi Masa birimine başvuruyor.

Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde iş arayanlar, Çayırova Belediyesi'nin Mavi Masa birimine başvuruyor. İŞKUR ile birlikte çalışan Mavi Masa'ya 2020 yılı içerisinde başvuran yaklaşık 7 bin kişiden bin 500'ü çeşitli işlere yerleştirildi.

Çayırova Belediyesi'ne bağlı Mavi Masa birimi, ilçede iş arayanların umudu oluyor. İŞKUR Gebze Hizmet Merkezi ile ortak yürütülen çalışmada, Mavi Masa'ya müracaat edenlerin kayıtları yapılıyor ve bu kişiler uygun iş pozisyonlarına yönlendiriliyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin sanayicilerle yaptığı görüşmeler neticesinde, Çayırova'da ikamet eden kişilerin iş bulması da kolaylaştı. 2020 yılının ilk 7 ayında Mavi Masa'ya müracaatta bulunan yaklaşık 7 bin kişinin tamamı çeşitli iş yerleri ile görüştürüldü. Bu kişilerden bin 500'e yakını ise çalışmaya başladı.

'ÇAYIROVA OLARAK SANAYİSİYLE ÖNE ÇIKAN BİR İLÇEYİZ'

İşsiz kişilerin iş bulabilmeleri adına önemli adımlar attıklarını söyleyen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Belediyemizde oluşturduğumuz Mavi Masa aracılığıyla, İŞKUR ile birlikte bu projeyi yönetiyoruz ve işsiz kardeşlerimize iş buluyoruz. Özellikler ilçemizde ikamet eden vatandaşlarımızın otomotiv sektörü, gıda sektörü gibi diğer sektörlerde iş bulabilmeleri için, burada müracaatları alıyoruz. Bizler göreve geldikten hemen sonra, sanayicilerimizle buluşmak suretiyle hem diyaloglarımızı geliştirdik hem de iş birliği çerçevesinde işsiz kardeşlerimizi yönlendirme noktasında yardımcı olduk. Özellikle 2020 yılının ilk 7 ayı içerisinde, yaklaşık 7 bin kardeşimiz müracaat etti. Bin 500'e yakın kardeşimiz bu sektörlerde işe yerleştirildi. Biz Çayırova ilçesi olarak sanayisiyle ve meskun mahalleriyle öne çıkan bir ilçeyiz. Bu anlamda da işsiz kardeşlerimize iş bulma konusunda belediye olarak aracı oluyoruz' dedi.

'İLÇEMİZ, İŞ BULMA NOKTASINDA BELLİ BİR POTANSİYELE SAHİP'

Çayırova'nın sanayisiyle iş bulma konusunda potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Başkan Çiftçi, 'Bizim ilçemiz, iş bulma noktasında belli bir potansiyele sahip bir ilçe. Bu anlamda bizler bir aracı olmak istedik, vesile olmak istedik. Bir anlamda işsiz kardeşlerimiz ile personel arayan firmaları buluşturma projesidir. Bu anlamda biz bu projeyi daha da aktif hale getirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz özellikle bu süreçte hem müracaatları alıyorken, hem de yönlendirme ve işe yerleştirme aşamalarında vatandaşlarımızı takip ediyoruz. Geri dönüşler çok güzel oluyor. Hem sanayicilerimiz hem de işçi kardeşlerimiz bu açığı gidermiş oluyorlar. Biz burada herhangi bir aksamaya meydan vermemek adına, bu projeyi İŞKUR ile birlikte yönetiyoruz. Bundan dolayı da biz inanılmaz derecede mutlu oluyoruz. Çünkü güzel bir işe vesile olduğumuzu düşünüyoruz.' diye konuştu.

'EKİM AYINDA BİR İSTİHDAM FUARI YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ'

İlerleyen süreçte bir istihdam fuarı düzenleyerek işverenler ile işçi adaylarını buluşturmayı planladıklarını açıklayan Çiftçi, şöyle konuştu:

'Bizim bölgemizde otomotiv sektörü biraz daha yoğun. Otomotiv sektörüne ve gıda sektörüne yönlendirme yapıyoruz. Yine vasıflı ve vasıfsız personel arayan diğer sektörlere de bu anlamda aracı olmaya çalışıyoruz. Biz bir adım daha ileriye gitmek suretiyle Ekim ayında bir istihdam fuarı yapmayı düşünüyoruz. Tabii bu salgın süreciyle ilgili gelişmeler olumlu olursa, süreç o şekilde gelişirse, biz bir istihdam fuarı yapmayı düşünüyoruz. Buradaki amacımız işveren ile işçi kardeşlerimizi buluşturup, süreci daha da hızlandırmak. İnşallah Çayırova ilçemizde bu bir ilk olacak. Bunu gerçekleştirdikten sonra Çayırova ilçemizdeki işsizlik oranı inşallah daha da aşağıya inecektir diye düşünüyoruz.?

Son dakika haber! KOCAELİ Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi

Çayırova, İŞKUR, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2020 15:10

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! KOCAELİ Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Trabzonspor, Anders Trondsen ve Plaza Castillo'yu KAP'a bildirdi Ağırlığa dayanamayan yol çökünce kamyon şaha kalktı Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu Son Dakika: Türkiye'de 8 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 1172 yeni vaka tespit edildi Belediyenin ortağı olduğu şirketin malzemelerini çalışanlar çaldı Karabük'te bir köyde 7 koronavirüs vakası görüldü, 578 kişi karantinaya alındı Milli futbolcu Enes Ünal, eşiyle Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor Lübnan Başbakanı Diyab, erken genel seçim kanunu pazartesi günü Bakanlar Kurulu'na sunacak Haluk Levent, yanarak kül olan bölgeyi ağaçlandırma sözünü tutamayınca özür diledi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ben Türkmenim" diyen herkese vatandaşlık verilecek Galatasaray, Babel ve Belhanda'yı gönderilecekler listesine koydu Hastanede ortalık bir anda karıştı! Kadın güvenlik görevlisi, uyardığı ziyaretçinin saldırısına uğradı Kısıtlamalar geri mi geliyor? Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü yanıt verdi Samsun'da vaka sayısı artınca Valilik yeni tedbirler aldı: Düğün süreleri 2 saate düşürüldü, toplu asker uğurlamaları yasaklandı Beyrut'taki patlamanın yarattığı şok dalgasının etkisi dronla görüntülendi
Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi Birleşik Arap Emirlikleri, Yunanistan ile Mısır arasında imzalanan anlaşmaya destek verdi         
17:03
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Alexander Sörloth'un menajeriyle görüştü: Bize teklif getirme         
16:45
Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu Meteoroloji, 9 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu         
16:41
Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu Talihsiz aile tatillerinin ilk saatinde soyuldu         
15:53
Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı Bay Yanlış'taki öpüşme sahnesinin rüya olması izleyicileri kızdırdı         
15:38
Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak Fenerbahçe, 3 sponsorundan toplam 70.5 milyon TL alacak         
15:10
5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı 5 farklı isimle kayıtlara geçen vatandaşın bu defa da kan grubu farklı çıktı         
14:53
Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi Çocuğun babasıyla nikahsız olduğu ortaya çıkan Tülin Şahin'den ilk açıklama geldi         
14:32
Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var Erdoğan'ın resti sonrası Yunanistan panikledi: Türk savaş gemilerinde bir hareketlenme var         
14:18
Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada Tartıştığı yakınlarına tencere fırlatırken balkondan düştü! O anlar kamerada         
14:13
Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı Umut Evirgen ile fotoğraf paylaşarak aşkını ilan eden Melisa Şenolsun, paylaşımını yayından kaldırdı         
13:52
Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum Muharrem İnce'den yeni açıklama: Ben bir parti kurmuyorum, yola çıkıyorum         
13:40
Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı Otobüsü durdurdu, binmek yerine eşikte ayakkabılarının bağcıklarını bağladı         
13:33
Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü Eski nişanlı, ev basıp kurşun yağdırdı! Ağabey ise olay yerine giderken 2 kişiyi öldürdü         
13:00
Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım Kılıçdaroğlu, canlı yayında eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım         
12:46
TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü TIR sürücüsünü boşandığı eşiyle ilişki yaşadığı gerekçesiyle öldürdü         
12:16
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır         
12:02
Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş Cezaevinden çıkan baba, kızıyla ilişkisi olduğunu öğrendiği çalışan yerine patronu öldürmüş         
11:56
Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı Pişkinliğin bu kadarı! Uyarıları hiçe sayan yolcu, maskesini otobüsün içerisine fırlattı         
11:46
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı         
11:28
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı         
10:53
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı 'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı         
10:45
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz         
10:33
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı         
09:51
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı         
08:51
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt         
08:01
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi         
07:26
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı         
04:57
Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak Mert Hakan Yandaş'ın Galatasaraylı yöneticiye attığı derbi mesajı ortalığı karıştıracak         
23:02
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi         
22:50
Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı Trabzonspor, Uğurcan Çakır için Sheffield United'la prensip anlaşmasına vardı         
22:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2020 22:16:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! KOCAELİ Çayırova Belediyesi, bin 500 kişiyi işe yönlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei