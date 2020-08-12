Son dakika haber: Kocaeli'de 3 kişiyi silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edilirken, vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilen zanlı gözaltına alınmıştı.

A.Ü, dün yaşanan olayda, İzmit Sanayi Mahallesi'ndeki bir iş yerine, silahla ateş açması sonucu 3 kişiyi yaralamıştı.

Kocaeli 'nin İzmit ilçesindeki bir iş yerinde 3 kişinin silahla yaralandığı olayın zanlısı tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 19:03

Kaynak: AA

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