Son dakika haber | Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı

02.03.2022 15:30
Son dakika haber | Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adliye binasında bir silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralanan kadın polis memuru tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, adliye binasında bir silahın kazara ateş alması sonucu hafif yaralanan kadın polis memuru tedavi altına alındı.

Körfez Adliyesine gelen bir avukatın ruhsatlı silahı, ismi henüz öğrenilemeyen polis memuru tarafından teslim alındı.

Bu sırada kazara ateş alan silahtan çıkan mermi ise yanındaki kadın polis memuru S.A'nın ayağına isabet etti.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Körfez Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Polis Memuru, Kocaeli, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'de adliyede silahın kazara ateş alması sonucu polis memuru yaralandı - Son Dakika


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