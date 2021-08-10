Kocaeli'nin Darıca ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eskihisar Feribot İskelesi yolu üzerindeki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında yaklaşık 2 dönüm ağaçlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.