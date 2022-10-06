Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Gürsel Türken'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.