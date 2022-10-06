Son dakika haber! Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

06.10.2022 17:56
Son dakika haber! Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ağaç keserken fenalaşarak yere düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde ağaç keserken fenalaşarak yere düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi.

Çayırova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Gürsel Türken, ağaç budadığı sırada fenalaşarak yere düştü.

Ağır yaralanan Türken, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Elim bir kaza sonucu aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız Gürsel Türken'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Rabbim mekanını cennet eylesin." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kocaeli'de ağaçtan düşen belediye işçisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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