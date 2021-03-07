Son dakika haber: Kocaeli'de apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen ikisi bebek 5 kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunuldu.

Alınan bilgiye göre, Kirazpınar Mahallesi'nde bulunan 13 katlı apartmanın 4. katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın dolayısıyla duman üst katlara yayıldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Üst katlarda bulunan ikisi bebek 5 kişi, itfaiye ekiplerinin sepetli yangın merdiveniyle tahliye edildi. Yoğun dumandan etkilenen bu kişilere 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde tıbbi müdahalede bulunuldu.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.