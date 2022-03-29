Görüntü Dökümü:
Yangın çıkan binadan görüntü
Ekiplerin çalışması
Sağlık ekiplerinin yaralanan işçiye müdahalesi Kocaeli'de apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü
Yangına müdahale ederken elinden yaralanan işçi ambulansta tedavi edildi
KOCAELİ (AA ) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tadilat sırasında apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.
Özgürlük Mahallesi 242 Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahale ederken elinden yaralanan işçi Bayram Şaban ambulansta tedavi edildi.
Sağlık ekipleri, yangın nedeniyle fenalaşan, binanın son katındaki astım hastası Akgül K'ye de evinde müdahale etti.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika