Apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika
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Apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü

29.03.2022 14:59

Görüntü Dökümü: Yangın çıkan binadan görüntü Ekiplerin çalışması Sağlık ekiplerinin yaralanan işçiye müdahalesi Kocaeli'de apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü Yangına müdahale ederken elinden yaralanan işçi ambulansta tedavi edildi KOCAELİ (AA ) - Kocaeli'nin...

Görüntü Dökümü:

Yangın çıkan binadan görüntü

Ekiplerin çalışması

Sağlık ekiplerinin yaralanan işçiye müdahalesi Kocaeli'de apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü

Yangına müdahale ederken elinden yaralanan işçi ambulansta tedavi edildi

KOCAELİ (AA ) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tadilat sırasında apartmanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu.

Özgürlük Mahallesi 242 Sokak'ta 4 katlı apartmanın çatısında tadilat yapıldığı sırada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale ederken elinden yaralanan işçi Bayram Şaban ambulansta tedavi edildi.

Sağlık ekipleri, yangın nedeniyle fenalaşan, binanın son katındaki astım hastası Akgül K'ye de evinde müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü
Apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü
Apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü

YORUMLAR
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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apartmanın çatısı tadilat sırasında çıkan yangında hasar gördü - Son Dakika
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