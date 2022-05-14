Atık malzeme yangını söndürüldü - Son Dakika
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Atık malzeme yangını söndürüldü

14.05.2022 17:39

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde açık alanda çıkan atık malzeme yangınında yükselen yoğun duman, kent merkezinden de görüldü.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde açık alanda çıkan atık malzeme yangınında yükselen yoğun duman, kent merkezinden de görüldü.

Sepetlipınar Mahallesi Arpalık Caddesi'nde atık malzemelerin bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince iş makinelerinin de desteğiyle söndürüldü.

Bölgeden yükselen yoğun duman, kent merkezinden de görüldü.

Polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Atık malzeme yangını söndürüldü
Atık malzeme yangını söndürüldü
Atık malzeme yangını söndürüldü
Atık malzeme yangını söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Atık malzeme yangını söndürüldü - Son Dakika


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