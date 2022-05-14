Atık malzeme yangını söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde açık alanda çıkan atık malzeme yangınında yükselen yoğun duman, kent merkezinden de görüldü.
Sepetlipınar Mahallesi Arpalık Caddesi'nde atık malzemelerin bulunduğu arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince iş makinelerinin de desteğiyle söndürüldü.
Bölgeden yükselen yoğun duman, kent merkezinden de görüldü.
Polis ve zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: AA
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