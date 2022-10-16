Zonguldak haber | Evde ölü bulunan baba ile kızı memleketleri Zonguldak'a gönderildi - Son Dakika
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Zonguldak haber | Evde ölü bulunan baba ile kızı memleketleri Zonguldak'a gönderildi

16.10.2022 16:24

Zonguldak gündem haberi | Kocaeli'nin Darıca ilçesinde baba ile 4 yaşındaki kızı evde ölü bulundu, anne ise bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde baba ile 4 yaşındaki kızı evde ölü bulundu, anne ise bilinci kapalı olarak götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emek Mahallesi Çimen Sokağı'nda İbrahim K'den (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren polis ve sağlık ekipleri, İbrahim K'yi, 4 yaşındaki kızı E.M.K'yi ve anne Songül K'yi hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, İbrahim K. ile kızı E.M.K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bilinci kapalı olan anne ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İbrahim K. ile kızının cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İbrahim K. ile kızının cenazeleri, yakınları tarafından Adli Tıp Kurumundan alınarak evlerinin önüne getirildi.

Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından baba ve kızının cenazeleri, defnedilmek üzere memleketleri Zonguldak'a gönderildi.

Öte yandan hastaneye kaldırılan annenin tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA

112 Acil Çağrı, Zonguldak, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

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