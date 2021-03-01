Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bataklığa saplanan kazlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kirazpınar Mahallesi'nde Emine Yavuz'a ait 3 kaz, bir köpeğin kovalaması üzerine bataklığa kaçtı.
Çamurla kaplı alanda mahsur kalan ve hareket edemeyen kazları, kendi imkanıyla kurtaramayan Yavuz, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, 3 kazı saplandıkları bataklıktan çıkardı.
Hayvanlarını teslim alan Yavuz, ekiplere teşekkür etti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Bataklıkta mahsur kalan 3 kaz itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika