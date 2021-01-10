Bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Özgürlük Mahallesi'nde bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çatıda baz istasyonu olduğu için bölgedeki elektrik kısa süreliğine kesildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü. Çatıda yangın nedeniyle hasar oluştu.

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