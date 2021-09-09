Son dakika haber... Kocaeli'de bir işçi çalıştığı fabrikada ölü bulundu - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir işçi çalıştığı fabrikada ölü bulundu.
Akse Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'ndeki fabrikada üretim bölümünde çalışan Sabri Ö'nün hareketsiz yattığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sabri Ö'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sabri Ö'nün cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kaynak: AA
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