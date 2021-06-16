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Son dakika haber | Kocaeli'de bir kişinin evinde silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis istendi - Son Dakika

Son dakika haber | Kocaeli'de bir kişinin evinde silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis istendi

16.06.2021 14:19
Son dakika haber | Kocaeli'de bir kişinin evinde silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis istendi, System.String[]

Son dakika haber... Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde İhsan Kaan Şensoy'un evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 2 kişiden birinin müebbet hapisle cezalandırılması, diğerinin beraati talep edildi.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde İhsan Kaan Şensoy'un evinde silahla vurularak öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan 2 kişiden birinin müebbet hapisle cezalandırılması, diğerinin beraati talep edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Erhan D, Hasan Ö, maktulün babası İsmet Şensoy ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Erhan D, olaydan önceki akşam taksici olan diğer sanık Hasan'la maktulün evine gittiklerini belirterek, maktulle kendisinin alkol aldığını söyledi.

Bu sırada uyuyan Hasan'ı horlaması üzerine rahatsız oldukları için uyandırdıklarını anlatan Erhan D, "Hasan da araca indi. Sabah uyanınca yine beraber alkol aldık. Sonra Kaan, telefonda birisiyle mesajlaşarak küfür ediyordu. Yanına çıktığımda mesajlaşması sona erdi ve bana da küfür etmeye başladı. Sonra birbirimizi iteledik. Elimi belime attım, silahımı alıp korkutma amaçlı yere ateş ettim. Maktul üzerime gelmeye devam etti. Yine yere ateş ettim, sonra aşağıya indim." diye konuştu.

Erhan D, araçta uyuyan Hasan'la daha sonra siteden ayrıldıklarını aktararak, "Önceden Kaan'a böyle bir şey yapma niyetim yoktu. Hasan'ın olaydan haberi yoktu, olay aniden gelişti. Sapanca'ya giderken araç jandarma ekiplerince durduruldu, böylece yakalandık." ifadesini kullandı.

WhatsApp durumuna "the end" yazmasının sorulması üzerine Erhan D, olaydan sonra kendi kendine kızdığı için böyle bir şey paylaştığını belirterek, daha önce iş yerini yaktığında da böyle bir paylaşım yaptığını, yolun sonuna geldiğini düşündüğünü kaydetti.

Önceki ifadelerini tekrar eden Hasan Ö. ise maktulü daha önce tanımadığını belirterek tahliyesini ve beraatini istedi.

Müşteki Şensoy da sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları müvekkillerinin tahliye ve beraatlerini talep etti. Müşteki avukatı Boran Bilgiç de sanıkların ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Erhan D'nin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını, Hasan Ö'nün de yapılan yargılama, aksi kanıtlanmayan savunma, tanık beyanlarına göre kasten öldürme suçuna iştirakle yardım ettiğine ilişkin yeterli delil elde edilemediği anlaşıldığından beraatine karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı görüşleri sorulan sanık Erhan D'nin avukatı, savunma hazırlamak için süre isterken, Hasan Ö'nün avukatı mütalaaya iştirak ederek, müvekkilinin beraat ve tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma hazırlamak üzere Erhan D'nin avukatına süre verilmesine, tutuklu sanıklardan Hasan Ö'nün tahliyesine, diğer tutuklu sanık Erhan D'nin mevcut halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay

1 Eylül 2020'de meydana gelen olayda, kasığı ve böbreklerine isabet eden 3 kurşunla ağır yaralanan Şensoy, kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Erhan D. ile evin önünde aracıyla bekleyip olay yerinden kaçmasına yardım ettiği öne sürülen Hasan Ö'yü gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Hayatını kaybeden Şensoy'un, avukat olan eski eşiyle aralarındaki mahkeme nedeniyle bir süre önce tutuklandığı, uzaklaştırmayı ihlal suçundan bir süre cezaevinde kaldıktan sonra kelepçe takmak suretiyle konutu terk etmeme cezası aldığı belirtilmişti.

Başiskele, Kocaeli, Mahkeme, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'de bir kişinin evinde silahla öldürülmesine ilişkin yargılanan sanığa müebbet hapis istendi - Son Dakika


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