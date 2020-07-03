Son dakika haber: Kocaeli'de bir sokak daha karantinaya alındı - Son Dakika

Son dakika haber: Kocaeli'de bir sokak daha karantinaya alındı

Son dakika haberi: Kocaeli'de bir sokak daha karantinaya alındı Kocaeli'nin Körfez ilçesinde temaslı korona virüslü vakaların tespit edildiği bir sokak tedbir amacı ile karantinaya alındı.

Kocaeli'de bir sokak daha karantinaya alındı

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KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde temaslı korona virüslü vakaların tespit edildiği bir sokak tedbir amacı ile karantinaya alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Erdoğan Sokak'ta temaslı korona virüslü vakaların tespit edilmesi üzerine, Körfez İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararla sokak karantinaya alındı. Alınan kararın ardından sokağın giriş ve çıkışları demir bariyerlerle kapatıldı. Sokağın girişine "Bu sokak İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği karantinaya alınmıştır" yazısı asıldı.

Sokak giriş ve çıkışında nöbet tutan polis ekipleri vatandaşların sokağa giriş ve çıkışlarını önlüyor. Sokakta yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının ise Körfez Vefa Destek Grubu tarafından karşılanacağı öğrenildi.

Kocaeli, Körfez, Selim, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:13 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Kocaeli'de bir sokak daha karantinaya alındı - Son Dakika

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