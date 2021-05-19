Son dakika haber... Kocaeli'de ByLock kullandıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Bu kapsamda ekipler, belirledikleri 4 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, örgütün içerisinde faaliyet yürüten ve şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

Kocaeli 'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

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