Son dakika haber: Kocaeli'de çalılık yangını söndürüldü - Son Dakika

Kocaeli'nin Derince ilçesinde çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mersincik Mahallesi'nde bazı bölümlerinde ağaçların da bulunduğu çalılık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 7 dönümlük bir alanın zarar gördüğü öğrenildi.