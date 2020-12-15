Son dakika haber... Kocaeli'de cami musluklarını dadanan hırsız yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber... Kocaeli'de cami musluklarını dadanan hırsız yakalandı
15.12.2020 15:10
Gelen son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cami musluklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cami musluklarını çalan şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde bulunan Akanpınar Camii şadırvanındaki muslukların çalındığını gören cami cemaati, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine başlatılan çalışma sonucu muslukları çaldığı belirlenen T.A. isimli şahıs, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan T.A., adliyeye sevk edildi. - KOCAELİ
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