Kocaeli'nin Darıca ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Osman Gazi Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde gece saatlerinde O.Ç.K. ile henüz kimliği belirlenemeyen kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç.K. bıçakla yaralandı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan O.Ç.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polisin, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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