Son dakika haber... Kocaeli'de çıkan yangında bir ev zarar gördü - Son Dakika

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bekirdere Mahallesi Platin Sokak'ta Suriye uyruklu Hamdo El Haydar'ın ikamet ettiği evin oturma odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, üç katlı binanın ikinci katındaki evde çıkan yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ayrıca, yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi.