Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, örgüt güdümünde faaliyet yürüttüklerini belirledikleri 6 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakaladı.
Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Kocaeli'de terör örgütü DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika