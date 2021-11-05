Zanlılardan birinin daha önce adliyeye sevk edildiği, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen 6 şüpheli, Kocaeli Adliyesi 'ne götürüldü.

DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttükleri ve örgüte finansman sağladıkları iddiasıyla 2 Kasım'da gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kocaeli 'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı daha adliyeye sevk edildi.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Kocaeli'de DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 6'sı daha adliyede - Son Dakika

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