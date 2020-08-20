Son dakika haber: Kocaeli'de elektrik akımına kapılan inşaat işçisi öldü - Son Dakika

Çalışma başlatan polis, olayla ilgili inşaat yetkilileri ve çalışanların ifadesini aldı.

Akçal, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, Okuyucu'nun tedavisi sürüyor.

İnşaatta çalışan diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Karamürsel Devlet Hastanesine götürdü.

4 Temmuz Mahallesi Ömer Namlı Caddesi'nde yapımı devam eden 4 katlı inşaatta çalışan Metin Akçal (44) ve Adem Okuyucu (42), söktükleri kalıbın binanın yakınından geçen elektrik telinin üzerine düşmesi sonucu akıma kapıldı.

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 20:43

Kaynak: AA

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