Son dakika haber! Kocaeli'de eski çalışanının silahlı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber! Kocaeli'de eski çalışanının silahlı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi hayatını kaybetti

19.10.2022 10:44
Son dakika haber! Kocaeli'de eski çalışanının silahlı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski çalışanı tarafından silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde eski çalışanı tarafından silahlı saldırıya uğrayan iş yeri sahibi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, 16 Ekim'de Balçık Mahallesi Parseller Sokak'ta bulunan geri dönüşüm tesisinde iş yeri sahibi Servet Temurtaş, daha önce işten çıkardığı yabancı uyruklu İ.Y'nin silahlı saldırısına uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan Temurtaş, İstanbul'daki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Temurtaş, müdahalelere rağmen 3 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Jandarma ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kocaeli'de eski çalışanının silahlı saldırısına uğrayan iş yeri sahibi hayatını kaybetti - Son Dakika

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