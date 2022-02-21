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Son dakika haber | Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber | Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı

21.02.2022 14:52
Son dakika haber | Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada eski ortağı tarafından tabancayla vurularak yaralanan müteahhit hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde çıkan kavgada eski ortağı tarafından tabancayla vurularak yaralanan müteahhit hastaneye kaldırıldı.

Dumlupınar Mahallesi Tuğra Sokak'ta müteahhit E.Y. ile eski ortağı F.K. arasında borç meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, tabancayla ateş ederek E.Y'yi bacağından yaraladı.

Park halindeki otomobilin arkasına saklanarak kurtulan E.Y, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Kurşun isabet eden bazı otomobiller de hasar gördü.

Kaçan şüpheli ise polis ekiplerince olay yerine yaklaşık 300 metre uzaklıkta tabancasıyla gözaltına alındı.

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Son dakika haber | Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı Son dakika haber | Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı Hem ambulans hem de kurtarmak için gelen itfaiye aracı çamura saplandı Hem ambulans hem de kurtarmak için gelen itfaiye aracı çamura saplandı Tartıştığı eski ortağını tabancayla vurdu Tartıştığı eski ortağını tabancayla vurdu

Dumlupınar, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kocaeli'de eski ortağı tarafından silahla vurulan müteahhit yaralandı - Son Dakika


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