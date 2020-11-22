Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi 2062 Sokakta 2 katlı binanın zemin katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Samet Özer sağlık görevlilerince tedavi edildi.

Yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.