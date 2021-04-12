Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 katlı binanın 2. katında meydana gelen yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Körfez ilçesi Güney Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden alevlerin ve dumanların çıktığını fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında evde bulunan 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yangın ile ilgili ekiplerin incelemesi sürüyor. - KOCAELİ