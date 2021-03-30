Son dakika haber! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı - Son Dakika

Son dakika haber! Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
30.03.2021 10:33
Son dakika haberleri... Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Kocaeli'de FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen 5 kişi, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şahısların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. - KOCAELİ
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