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Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı - Son Dakika

Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı

01.02.2022 11:37

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm ve ayrıştırma deposuna silahla ateş açıldı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm ve ayrıştırma deposuna silahla ateş açıldı.

Şekerpınar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan deponun önüne yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içeriye doğru 5 el ateş etti.

İş yerinde inceleme yapan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurşunlardan 3'ünün kamyonun ön camına, 2'sinin de ofisin penceresine isabet ettiğini belirledi.

Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı
Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı
Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı
Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı
Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı

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geri dönüşüm, Çayırova, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı - Son Dakika
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