Geri dönüşüm deposuna silahlı saldırı - Son Dakika

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde geri dönüşüm ve ayrıştırma deposuna silahla ateş açıldı.
Şekerpınar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan deponun önüne yaya olarak gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, içeriye doğru 5 el ateş etti.
İş yerinde inceleme yapan Çayırova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurşunlardan 3'ünün kamyonun ön camına, 2'sinin de ofisin penceresine isabet ettiğini belirledi.
Ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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