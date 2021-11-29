Son dakika haber: Kocaeli'de hacze gelen avukatı öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde haciz için evine gelen İstanbul Barosuna kayıtlı avukat Ersin Arslan'ı tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Gebze 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Yavuz Yazıcı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Maktul Ersin Arslan'ın babası Bahri ile annesi Gülver Arslan salonda hazır bulundu. Çok sayıda baronun başkanı, temsilcileri ve Arslan'ın meslektaşları da davaya müdahil olmak için duruşmada yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede sunduğu, sanığın "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması ve takdiri indirim uygulanmaması yönündeki mütalaayı tekrar etti.

Duruşmada söz verilen Arslan'ın babası ve annesi, önceki beyanlarını tekrar ederek, sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yazıcı da olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek, olayın talihsiz şekilde gerçekleştiğini belirtti.

Sanık avukatı, müvekkili hakkında haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin uygulanmasını talep ederek takdiri mahkemeye bıraktı.

Katılanlar avukatı da olay yerindeki tanıkların maktul tarafından herhangi bir haksız tahrik oluşturacak bir davranışının bulunmadığını aktardığını belirterek, hükme esas alınamayacak söylemleri kabul etmediklerini kaydetti.

Katılanlar avukatının beyanlarına karşı söz verilen sanık Yazıcı, kasıtlı değil, rastgele ve korkutma amaçlı ateş ettiğini savundu.

Son sözü sorulan Yazıcı, "Milyonlarca pişmanım, pişmanım, pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın, Gebze 6. Asliye Ceza Mahkemesinin 2019 yılında kesinleşen, kasıtlı suçtan almış olduğu 15 ay hapis cezasıyla mükerrir olduğu anlaşıldığından, verilen cezanın ilgili kanun maddesi uyarınca "mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine" karar veren mahkeme heyeti, koşulları oluşmadığından sanık hakkında haksız tahrik uygulanmasına yer olmadığına da hükmetti.

Duruşmanın ardından açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Arslan'a Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileyerek, davanın her celsesine onlarca baronun katıldığını söyledi.

Katılanlar avukatı İbrahim Burak Eskici de hukuken kendilerini tatmin eden bir karar çıktığını belirterek, kararın içlerini bir nebze olsun rahatlattığını kaydetti.

Avukat Ersin Arslan'ın (27) 16 Mart 2021'de haciz işlemi için gittiği evde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölmesine ilişkin Gebze Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Yavuz Yazıcı hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti.