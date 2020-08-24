Son dakika haber | Kocaeli'de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor - Son Dakika

Son dakika haber | Kocaeli'de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor

Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor Önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı düğünlerde virüsün yayılmasını HES kodu önlüyor Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar kapsamında vatandaşlar düğünlere HES kodu ile girebiliyor.

Kocaeli'de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor

Önlemlerin en üst seviyeye çıkarıldığı düğünlerde virüsün yayılmasını HES kodu önlüyor

KOCAELİ - Kocaeli'de İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar kapsamında vatandaşlar düğünlere HES kodu ile girebiliyor. Salonlar girişinde görevlendirilen çalışanlar vatandaşların HES kodlarını tek tek alarak arşivliyor.

Korona virüs önlemleri nedeni ile Kocaeli'de vatandaşlar düğün salonlarına HES kodu ile girebiliyor. Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 20 Ağustos tarihli kararı ile en fazla 2 saat sürmesine karar verilen düğünlere HES Kodu ile vatandaşların alınmasına karar verdi. Alınan kararlar doğrultusunda vatandaşlar il genelinde kamu kurumlarına da HES kodu ile girebilecek. Alınan karar il genelinde bulunan tüm düğün salonlarında uygulanmaya başladı. Düğün salonları girişlerinde görevliler düğüne gelen vatandaşların tek tek HES Kodlarını kontrol ediyor. Vatandaşların HES kodları kimlik bilgileri ile birlikte arşivliyor. Düğüne katılan vatandaşlardan birisi korona virüse yakalandığında temas ettiği kişiler belirlenmiş oluyor.

"Salonlara girişlerde HES Kodu zorunlu kılındı"

Alınan önlemlerle ilgili bilgiler veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki Antikkapı Düğün Salonları sorumlusu Aysun Aynacı, "Bu süreç öncesinde İçişleri Bakanlığımızın yayınladığı bir genelgemiz oldu. Genelge sonrasında Sağlık Bakanlığının alınacak önlemler ile ilgili yayınladığı rehber var. Buna istinaden ilk önlemlerimizi aldık. Daha sonra Kocaeli İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarınca süreci yönetiyoruz. Bu kapsamda 20 Ağustos tarihinde alınan kararla mevcut organizasyon süremiz 2 saatle sınırlandırıldı. Yapılan organizasyonda her masada dezenfektan ya da kolonya bulundurulması şartı alınmakta. Buna istinaden tüm salonlarımızda önlemlerimizi aldık. 20 Ağustos tarihinde yayınlanan kurul kararında salonlara girişlerde HES Kodu zorunlu kılındı. Öncesinde gelen müşterilerimizin isim, soyisim bilgilerini alıp ateş ölçümlerini yapıyorduk. Ancak son kararla birlikte HES Kodunu da misafirlerimizden istiyoruz" dedi.

"Salonda sürekli duyuruları yapıyoruz"

Maske takma kuralına uymayan vatandaşları sık sık uyardıklarını ifade eden Aynacı, "Bu HES kodu kişinin daha önce korona virüs bilgileri ya da temas bilgileri açısından bize yol gösterici oluyor. Bunlar bizden zorunlu olarak isteniyor. Aldığımız tüm dökümanlar 14 gün süreyle saklıyoruz. Beyan edilmesi koşuluyla bizler de bunları arşivimizde saklıyoruz. Olabildiğince insanlara rehberlik etmek adına mevcut süreç neyi gerektiriyorsa bu konularda önerilerde bulunuyoruz. Ama Türk milletinin bir adet, örf anlayışları var. Ne kadar uyarırsak uyaralım konuna ciddiyetinin farkındalar, ancak organizasyonun bitmesine yakın maskeyi unutan vatandaşlar oluyor. Onunla alakalı da salonda sürekli duyuruları yapıyoruz" diye konuştu.

"Önlemimizi almış bulunarak evliliğe adım attık"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait İzmit ilçesinde bulunan Deniz Düğün Salonu'nda dünya evine giren Merve ve Oğuzhan Güler çifti korona virüs önlemleri arasında düğünlerini gerçekleştirdi. Tüm önlemlerin alındığını söyleyen Oğuzhan Güler, "Bu virüs olmasaydı daha iyiydi. Allah milletimizi korusun. İnşallah kısa sürede de kurtulalım bu illetten. Ama bazı şeylerin de olması lazım. Önlemimizi almış bulunarak evliliğe adım attık. Salonun da titizliğinden dolayı organizasyonu yapanlara da çok teşekkür ediyorum. Kazasız belasız inşallah atlatacağız" şeklinde konuştu.

Son dakika haber | Kocaeli'de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor

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Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 10:32

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haber | Kocaeli'de HES kodu olmayan düğünlere giremiyor - Son Dakika
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