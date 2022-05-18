Son dakika haber | Kocaeli'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iş yerinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Cebeci Mahallesi'nde tekel büfesi işleten O.Ç, iş yerinin önünde husumetli olduğu B.T.A'nın (27) pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kasığından yaralanan O.Ç, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüpheli jandarma ekiplerince saklandığı evde gözaltına alındı.
O.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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