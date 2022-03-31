Son dakika haber! Kocaeli'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkça mücadele kapsamında Gebze ilçesinde bir iş yeri ile konutta arama yapıldı.

Adreslerdeki aramalarda 21 bin 400'ü kıyılmış tütünle doldurulmuş 276 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 600 paket kaçak sigara, 655 sökülmüş tütün bandrolü, bandrolleri sökülmüş birer kilogramlık paketlerde 37 kilogram tütün, 25 kilogram açık kıyılmış tütün, 2 sigara sarma makinesi ile sigara sarmada kullanılan 2 kompresör ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.