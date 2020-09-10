Son dakika haber... Kocaeli'de karantina ihlali yapanlar KYK yurtlarına alınacak - Son Dakika

Kocaeli'de korona virüs tedbirleri kapsamında alınan karar doğrultusunda karantina ihlali yapanlar, KYK yurtlarında karantinaya alınacak ve konaklama, yemek masrafları kendilerinden tahsil edilecek.

Korona virüs (Covid-19) salgınında Kocaeli'de alınan ve alınması gereken tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Seddar Yavuz'un yanı sıra, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, il ve ilçelerin emniyet müdürleri, jandarma komutanları ile il ve ilçe sağlık müdürleri katıldı. Toplantıda içişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda bugün yapılacak denetimlerde ve bundan sonraki süreçlerde yapılacak denetimlerde bizzat kaymakamların, il ve ilçe müdürlerinin sahada olmasını isteyen Vali Yavuz, halkın yoğun olduğu yerlerin etkin bir şekilde denetlenmesi, alışveriş merkezleri, kafe ve restoranlar ile sahil bandındaki park, bahçe ve plajlar gibi yerlerin denetimlerinin sıklıkla yapılmasını, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilip edilmediğinin kontrol edilmesinin talimatını verdi.

Yurtlarda karantinaya alınacaklar

Pandemi nedeniyle alınan tedbirlerin vatandaşların sağlığı için alındığını belirten Vali Yavuz, özellikle bu dönemde, maske, sosyal mesafe kuralı ve hijyenin önemine bir kez daha dikkat çekerek, vatandaşların kurallara sıkı sıkıya uymasını istedi. Pozitif vak'aların temaslılarının izolasyon ve testlerinin sür'atle yapılması, karantina altındaki pozitif vak'a ve temaslıları üzerinde yapılan filyasyon çalışmalarına ağırlık verilmesi kararlaştırıldı. Karantina sürecini evinde geçiren pozitif vak'aların denetimi sırasında evinde bulunmayan ve toplum sağlığını açıkça tehdit eden kişilerin tespit edilmesi hallerinde gerekli idari işlemler yapıldıktan sonra KYK yurtlarına alınarak karantina sürelerini buralarda tamamlamalarının sağlanmasına ve yurtlarda kalma süreleri boyunca oluşacak olan konaklama, yemek gibi masrafların da kişilerden tahsil edilmesine karar verildi. - KOCAELİ