Kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı

16.05.2022 17:34

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada amcası tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada amcası tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen kişi hastaneye kaldırıldı.

Sanayi Mahallesi Melodi Sokak'ta, bir mobilya imalathanesinde Yunus D. ile amcası Hikmet D. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancayla bacağından yaralanan Yunus D, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Firari Hikmet D'yi Başiskele ilçesinde gözaltına alan ekipler, üzerinden çıkan 2 ruhsatsız tabancaya el koydu.

Kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı
Kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı
Kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı
Kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı

YORUMLAR
500
Sinop'ta bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı Sinop'ta bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:59 Lise öğrencisi Ezgi'ye çarparak ölümüne neden olmuştu! O ehliyetsiz sürücünün tahliyesine karar verildi
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
17:17 İBB Başkanı İmamoğlu, toplu taşımada öğrenci indirimini veto etti
17:13 İtalya'da şampiyonluğa koşan Milan'ın yıldızı Ibrahimovic sevincin dozunu kaçırarak otobüsün camını kırdı!
17:00 Manchester United'da yaprak dökümü Ronaldo'dan başlayabilir! PSG yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 18:33:36. #1.12#
SON DAKİKA: Kavgada amcası tarafından silahla vurulduğu öne sürülen kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement