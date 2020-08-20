Son dakika haber... Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Son dakika haberleri: Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana kazada araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesi D-130 karayolunda kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana kazada araçta sıkışan yaralı sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kaza gece saatlerinde Gölcük D-130 karayolu Halıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melike B.'nin idaresindeki 41 KK 504 plakalı otomobil, Karamürsel istikametine seyir halindeyken bir anda kontrolden çıkarak yolun ortasındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak ters dönerken araç içindeki sürücü ise sıkışarak yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 08:56
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber... Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı İmamoğlu'nu eleştirdi: İstanbul çöp dağlarıyla adeta bir rezillik Son Dakika: Merkez Hakem Kurulu Başkanı Zekeriya Alp, MHK üyeleri ile birlikte istifa etti Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışmıştı! Otostop çekerken yakayı ele verdi Beşiktaş ile anlaşan Welinton, imza atmadan takım yemeğine katıldı Fren yerine gaza bastı, iş yeri önünde oturan kişiye çarptı "Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu Son Dakika: Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis cezası verildi Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar 110 bin lira parayı polise teslim eden işçinin borcunu, sanatçılar ödeyecek