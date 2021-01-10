Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası - Son Dakika

Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası

10.01.2021 07:27
Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası, System.String[]

Son dakika haberleri: Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 314 kişiye para cezası kesildi.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 314 kişiye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 695 iş yeri denetlendi, 13 bin 274 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 3, maske takmayan 60, sosyal mesafe kuralına uymayan 51, yasaklanan yerlerde sigara içen 9, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 190 kişi ile belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet gösteren 1 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 81 şüpheli yakalandı.

Salgının önlenmesine yönelik trafik tedbirleri kapsamında yapılan denetimlerde ise 849 araç kontrol edildi.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 314 kişiye para cezası - Son Dakika


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