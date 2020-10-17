Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 395 kişiye para cezası - Son Dakika

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 395 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında 3 bin 400 iş yeri denetlendi, 23 bin 15 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde karantina ihlali yapan 15, sosyal mesafe kuralına uymayan 18, maske takmayan 362 kişi ile tedbirlere uymayan 13 iş yeri sahibine idari para cezası uygulandı.

Denetimler sırasında çeşitli suçlardan aranan 48 şüpheli de yakalandı.