Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye para cezası verildi - Son Dakika

Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye para cezası verildi

22.03.2021 01:01
Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye para cezası verildi, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 471 kişi ile 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 471 kişi ile 6 iş yerine idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salgının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında dün 1032 iş yeri ve 10 bin 252 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, maske takmayan 50, yasaklı yerlerde sigara içen 13, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 386, karantina tedbirlerine uymayan 8, sosyal mesafeye dikkat etmeyen 14 kişi ile salgın tedbirlerini ihlal eden 6 iş yerine idari para cezası kesildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Para Cezası, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 471 kişiye para cezası verildi - Son Dakika


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