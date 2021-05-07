Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Boynundan yaralanan çocuk, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Kocaeli 'nin Karamürsel ilçesinde babasının kuru sıkı tabancasıyla oynarken kazara tetiğe basan 14 yaşındaki çocuk kendini yaraladı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Kocaeli'de kuru sıkı tabancayla oynarken kazara tetiğe basan çocuk kendini yaraladı - Son Dakika

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