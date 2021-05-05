Son dakika haber: Kocaeli'de motosikletin çarptığı çocuk yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde motosikletin çarpması sonucu yaralanan çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Numan Dede Caddesi'nde H.D. idaresindeki 41 AGZ 852 plakalı motosiklet, 7 yaşındaki Z.H.S'ye çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı çocuğu Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Sürücü, polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.???????
Kaynak: AA
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